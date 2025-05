Parma torna la pioggia Temperature in calo

A Parma, il maltempo fa ritorno con piogge e un abbassamento delle temperature. Nella mattinata sono previsti temporali, mentre i cieli resteranno molto nuvolosi fino all'ora di pranzo. Fortunatamente, dal pomeriggio si preannunciano rasserenamenti e cieli poco nuvolosi, con accumuli di pioggia stimati intorno ai 6 mm. Scopriamo i dettagli del tempo previsto per la giornata.

