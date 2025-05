Parità di genere al lavoro 8000 certificazioni E in Calabria cresce la cultura dell’equità

La parità di genere sul lavoro sta guadagnando terreno in Italia, con oltre 8000 aziende certificate e un crescente impegno in Calabria. Questi dati sono stati presentati durante la prima tappa del Road Show "No Gender Gap", dedicato all'UNI/PdR 125, un'iniziativa per promuovere l'equità nei luoghi di lavoro e sensibilizzare sulla necessità di una maggiore inclusione di genere.

Sono ormai ottomila le aziende certificate in tutta Italia. In Calabria esse sono in forte aumento. Si tratta di dati emersi nel corso della prima tappa del Road Show No Gender Gap. UNIPdR 125: la parità di genere nei luoghi di lavoro”, unico “giro d’Italia dell’Equità” voluto da Unin (Ente Italiano di Normazione), che fotografa l’adesione a politiche inclusive delle diverse aree geografiche del Belpaese, svoltosi il 27 maggio a Catanzaro presso la Sala Oro della Cittadella Regionale. La certificazione è uno strumento concreto di misurazione del gender gap e dell’eguaglianza di genere nel mondo del lavoro... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

“No Gender Gap”, in Regione l'evento sulla disparità di genere: “Cerchiamo un cambiamento culturale”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Parità di Genere_ arriva la certificazione per le politiche aziendali in casa Gesenu!