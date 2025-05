Parigi saluta Nadal con gli onori che merita

Parigi rende omaggio a Rafael Nadal, esaltando la sua straordinaria carriera dopo un addio poco dignitoso al tennis in novembre. L'uscita dalla Coppa Davis, segnata da una sconfitta inaspettata, non ha rispecchiato il valore e la grandezza di un campione che ha segnato la storia dello sport. Questo articolo esplora il tributo che il maestro del tennis merita e le emozioni registrate in questo momento cruciale.

Parigi. Non era l’addio al tennis che Rafael Nadal meritava quello di novembre, quando con la sua Spagna uscì dalla Coppa Davis ai quarti di finale, sconfitto dall’olandese Van de Zandschulp in quella che fu la sua ultima partita da giocatore professionista. Fu tutto troppo sbrigativo, freddo, malinconico. “Avrei preferito qualcosa di diverso, piĂą in linea con la sua incredibile carriera”, disse Toni Nadal, zio di Rafa e suo allenatore storico. “La sensazione che abbiamo è che sia stato un addio trascurato e miserabile”, aggiunse Carlos Moya. L’omaggio che Rafael Nadal meritava, all’altezza dei suoi vent’anni di carriera, dei suoi 92 titoli e 22 Slam, delle Davis e delle medaglie olimpiche, delle emozioni infinite e irripetibili che ha regalato a tutti gli appassionati di tennis, è stato fatto domenica sera in quello che è sempre stato il suo giardino, la sua maison, il Philippe Chatrier, lo stadio centrale del Roland Garros, lo slam che ha vinto quattordici volte, come nessuno mai... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Parigi saluta Nadal con gli onori che merita

