Parenti ostaggi | Netanyahu fa terrorismo

Familiari degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas accusano il Primo Ministro Netanyahu di "terrorismo psicologico" dopo un controverso video. In esso, Netanyahu aveva espresso la possibilità di un accordo per il rilascio, ma ha successivamente rettificato le sue dichiarazioni, alimentando ulteriormente l'ansia e la frustrazione delle famiglie. Le loro preoccupazioni mettono in luce le tensioni emotive legate alla crisi.

9.44 I familiari degli ostaggi israeliani ancora in mano a Hamas accusano Netanyahu di "terrorismo psicologico" dopo il video in cui ieri lui ha prima ventilato un possibile accordo e poi ha fatto retromarcia. "Spero davvero che possiamo annunciare qualcosa sugli ostaggi, se non oggi domani", aveva detto. Poi il suo ufficio ha ritrattato tutto. Il Times of Israel riporta le reazioni di alcuni parenti: Netanyahu "non è un semplice utente di X, quando parla degli ostaggi lo si ascolta"... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

