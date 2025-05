Paredes sulla Roma | Un legame speciale che non si spezzerà mai Sul mio futuro…

Leandro Paredes, centrocampista della Roma, condivide il suo profondo legame con la piazza giallorossa in un'intervista esclusiva. Attraverso le sue parole, emerge la passione e l'attaccamento che lo uniscono a questa storica città, rivelando come il suo futuro sia intrinsecamente legato al club e ai suoi tifosi. Scopriamo insieme il suo viaggio nella Capitale e le emozioni che lo accompagnano.

Paredes, centrocampista della Roma, ha voluto parlare del suo rapporto con la piazza giallorossa Leandro Paredes, centrocampista della Roma e punto di riferimento dentro e fuori dal campo, ha raccontato la sua esperienza nella Capitale in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali della Lega Serie A. L'argentino ha parlato del forte legame che lo unisce al

