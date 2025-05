Paredes | Roma speciale quando me ne sono andato la mia famiglia ha sofferto

In un clima di incertezze per la Roma, Leandro Paredes appare come un faro di autenticità nella nuova puntata di "L'ingegno eterno di Roma", parte della serie "Champions made in Italy". Ripercorrendo il suo percorso, Paredes condivide le sofferenze familiari legate alla sua carriera, rivelando la passione e la determinazione che lo hanno spinto a realizzare il sogno di diventare calciatore professionista.

Mentre la capitale impazza per il toto allenatore ( novità su Gasperini ), Leandro Paredes si è reso protagonista della nuova puntata "L'ingegno eterno di Roma" della serie "Champions made in Italy" prodotta dalla Lega Serie A: "Ho sempre sognato di giocare a calcio, diventare un professionista, competere in nuovi posti. La Serie A era il campionato che seguivo di più da bambino, a quel tempo c'erano giocatori incredibili. Per me era un sogno poterci giocare, e aver disputato così tante partite in questo campionato è un privilegio e un onore". Focus che si sposta poi sulla squadra giallorossa: " La Roma è qualcosa di incredibile, fin dal primo giorno in cui sono arrivato mi hanno trattato nel miglior modo possibile...

L’ingegno 'eterno' di Roma | Champions of #MadeinItaly con Leandro Paredes | Serie A Enilive 2024/25