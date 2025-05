Parco Zoo | dai piccoli esploratori di Keeper’s Challenge all’esclusiva visita serale un giugno pieno di eventi

Scopri il Parco Zoo Falconara, che pergiugno offre un calendario eventi ricco di avventure, a partire dalla coinvolgente iniziativa Keeper’s Challenge. Da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno, piccoli esploratori e famiglie potranno immergersi nel mondo degli animali e della natura, con un’eccezionale visita serale che promette di rendere l'estate indimenticabile. Preparati a vivere momenti unici e divertenti!

FALCONARA - Arriva l'estate e il Parco Zoo Falconara risponde "presente" con un giugno ricchissimo di eventi divertenti e imperdibili per scoprire il mondo degli animali e la natura. Si parte sabato 31 maggio, domenica 1 e lunedì 2 giugno con Keeper's Challenge, alle 11 all'Aia del Contadino.

