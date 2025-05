parco sant agostino per proteggere le mura dal maltempo una vasca interrata da 200 metri cubi

Il parco di Sant'Agostino a Bergamo si prepara a fronteggiare eventi meteorologici estremi grazie a un innovativo progetto di protezione. Una vasca interrata da 200 metri cubi, insieme a un sistema di trincee drenanti e dorsali fognarie, garantirà la salvaguardia delle storiche Mura venete e del parco, presentato ufficialmente il 27 maggio. Scopri di più su questa iniziativa fondamentale per la tutela del patrimonio locale.

Bergamo. Una vasca interrata da 200 metri cubi e un sistema di trincee drenanti, dorsali fognarie e rialzi permetterà di tutelare le Mura venete e il parco di Sant’Agostino in caso di eventi metereologici estremi. È stato presentato nel pomeriggio di martedì 27 maggio il progetto esecutivo per l’assetto idrogeologico del parco, approvato dalla Giunta nell’ambito dei lavori di “riqualificazione e ristrutturazione funzionale” dei giardini pubblici nei quartieri di Bergamo. Il progetto si concentra sul Baluardo del Pallone, situato a nord dell’ex monastero ora sede universitaria. I lavori inizieranno nelle prossime settimane, non appena arriverà l’autorizzazione della Soprintendenza: l’ amministrazione stima di chiudere il cantiere nella primavera del 2026... 🔗 Leggi su Bergamonews.it