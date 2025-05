Parade di Liverpool | 27 portate in ospedale

Una giornata di festa a Liverpool si è trasformata in tragedia quando un'auto ha investito la folla durante la sfilata di vittoria della Premier League. Il bilancio degli incidenti parla di 27 persone portate in ospedale, tra cui quattro bambini. Le autorità, incluse le forze di polizia del Merseyside, sono intervenute per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei partecipanti.

2025-05-27 08:40:00 Breaking news: Quattro bambini sono stati tra i feriti, con 27 persone portate in ospedale dopo che un’auto ha scosso una folla durante la sfilata di vittoria della Premier League di Liverpool durante le vacanze in banca lunedì. Jenny Sims, vicedirettore della polizia del Merseyside, ha dichiarato che l’incidente non è stato trattato come terrorismo e si ritiene che fosse un incidente isolato a seguito dell’arresto di un uomo di 53 anni sulla scena. Il primo ministro ha dichiarato di aver parlato al sindaco di Liverpool sull’incidente, aggiungendo: “Tutti, in particolare i bambini, dovrebbero essere in grado di celebrare i loro eroi senza questo orrore”... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

