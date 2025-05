Pappagallino sfruttato come attrazione turistica chiuso in un marsupio | denunciato il responsabile a Noto

Un pappagallino, sfruttato come attrazione turistica e rinchiuso in un marsupio senza aria, è stato salvato dalla polizia di Noto durante un controllo. Gli agenti hanno notato la situazione precaria mentre due venditori, impegnati nella vendita di giocattoli, erano sorpresi con l'animale in condizioni inaccettabili. Il 27enne responsabile è stato denunciato.

Il pappagallino era in un marsupio, senza aria: a salvarlo sono arrivati gli agenti della polizia di Noto, che nel corso di un servizio di controllo del territorio, in corso Vittorio Emanuele, avevano notato due persone impegnate a vendere giocattoli. Uno dei due, 27 anni, aveva un pappagallino di razza agapornis nascosto all'interno di un marsupio. Il giovane utilizzava il pappagallo per...

