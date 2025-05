Papa Leone XIV riceve in Vaticano il Napoli campione d’Italia

Papa Leone XIV ha accolto con entusiasmo la squadra del Napoli, neo campione d'Italia, in una cerimonia in Vaticano. Durante l'udienza, il Pontefice ha sottolineato l'importanza di preservare i valori dello sport, avvertendo contro il suo sfruttamento commerciale. In segno di riconoscimento, i giocatori hanno omaggiato il Papa con la storica maglia N.10, simbolo di vittoria e passione calcistica.

Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza in Vaticano la squadra del Napoli, dopo la vittoria del campionato italiano. “No a sport come business, se perde valori diventa diseducativo”. Al Papa donata la maglia N.10. Servizio di Cristiana Caricato. Papa Leone XIV riceve in Vaticano il Napoli campione d’Italia TG2000... 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone XIV riceve in Vaticano il Napoli campione d’Italia

Ne parlano su altre fonti

Leone XIV riceve in udienza il vicepresidente Usa, JD Vance; Papa Leone XIV si commuove alla messa di insediamento: ecco quando riceve l’anello del Pescatore…; Papa Leone XIV riceve l’omaggio della città di Roma in Campidoglio; Papa Leone XIV i primi 10 giorni di pontificato. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Papa Leone XIV riceve il Napoli: «Io romanista? Non credete a tutto quello che dicono». Poi omaggia la sua cuoca napoletana - Napoli ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV per un'udienza privata. Due pullman bianchi hanno fatto ingresso dalla Porta ... 🔗Segnala msn.com

Papa Leone riceve il cardinale Becciu - Il porporato, privato da Francesco dei diritti legati al cardinalato per la vicenda della compravendita-truffa di un palazzo al centro di Londra, non ha ... 🔗repubblica.it scrive

Papa Leone XIV riceve il Napoli, la maglia n° 10 e l’omaggio ai campioni d’Italia: «Dicono tifi Roma? Non credete alla stampa» - Gli uomini di Antonio Conte in Vaticano dopo la vittoria dello scudetto. Ma l'udienza si prolunga e la squadra perde il treno L'articolo Papa Leone XIV riceve il Napoli, la maglia n° 10 e l’omaggio ai ... 🔗Riporta msn.com

PAPA LEONE XIV RICEVE IL NAPOLI E PORTA I COMPLIMENTI DELLA SIGNORA ROSA, CUOCA E TIFOSA ?????????