Papa Leone XIV riceve il Napoli la maglia n 10 e l’omaggio ai campioni d’Italia | Dicono tifi Roma? Non credete alla stampa

Papa Leone XIV ha accolto la squadra del Napoli nella storica Sala Clementina, conferendo alla vittoria del quarto scudetto un'importanza ancora maggiore. Oltre ai festeggiamenti e ai fuochi d'artificio, il club partenopeo ha ricevuto una speciale benedizione, accompagnata dall'emblematica consegna della maglia numero 10, simbolo di grandezza e celebrazione. Un gesto che unisce sport e spiritualità, in un momento indimenticabile per i tifosi.

Se la coppa, i fuochi d’artificio e l’ affetto dei tifosi non fossero bastati, ora il Napoli ha ricevuto anche la benedizione più alta per la vittoria del suo quarto scudetto: quella del Papa. La squadra di Antonio Conte è stata ricevuta nella Sala Clementina da Papa Leone XIV, che si è congratulato con i partenopei per il successo ottenuto all’ultima giornata di campionato. «Dicono sia romanista, ma voi siete i benvenuti». Uno dei primi retroscena sulle passioni di Papa Leone XIV aveva riguardato proprio la sua fede calcistica giallorossa, che in una delle sue prime uscite il Papa aveva confermato salutando i fedeli con un inequivocabile “Forza Roma”... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Papa Leone XIV riceve il Napoli, la maglia n° 10 e l’omaggio ai campioni d’Italia: «Dicono tifi Roma? Non credete alla stampa»

