Papa Leone XIV riceve il Cardinale Becciu il faccia a faccia sul caso giudiziario dopo la rinuncia spontanea al Conclave

Papa Leone XIV ha incontrato il cardinale Angelo Becciu per discutere del controverso caso giudiziario che ha portato quest'ultimo a rinunciare al Conclave. In un momento carico di emozione, Becciu ha espresso la sua obbedienza alla volontĂ del defunto papa Francesco, riflettendo sulla sua esclusione nell'ambito di un contesto ecclesiale particolarmente delicato. L'incontro segna una tappa significativa nella gestione di questa crisi interna alla Chiesa.

Un atto di obbedienza alla volontĂ dell’ormai defunto papa Francesco. Così, quasi tra le lacrime e di fronte a tutti gli altri porporati, il cardinale Angelo Becciu aveva «deciso di obbedire» e di non prendere parte al Conclave, da cui lo stesso Pontefice argentino lo aveva escluso (fino a prova contraria) per le accuse di truffa e peculato. Nella mattina di oggi, martedì 27 maggio, il nuovo Papa Leone XIV ha ricevuto proprio il cardinale sardo in udienza. Un primo incontro formale per fare il punto, con ogni probabilitĂ , sulla situazione giuridica dell’ex sostituto per gli Affari regionali della segreteria di Stato... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Papa Leone XIV riceve il Cardinale Becciu, il faccia a faccia sul caso giudiziario dopo la rinuncia «spontanea» al Conclave

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Leone XIV riceve in udienza il vicepresidente Usa, JD Vance; Papa Leone XIV si commuove alla messa di insediamento: ecco quando riceve l’anello del Pescatore…; Papa Leone XIV riceve l’omaggio della cittĂ di Roma in Campidoglio; Papa Leone XIV i primi 10 giorni di pontificato. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Papa Leone XIV riceve il Napoli campione d'Italia: "La stampa dice che sono romanista. Ma benvenuti" - De Laurentis, Conte e giocatori sono stati ricevuti dal Pontefice in Vaticano. "Il campionato si vince tutti insieme: società, allenatore, staff tecnico e giocatori" ... 🔗Riporta gazzetta.it

Papa Leone XIV riceve il Napoli, la maglia n° 10 e l’omaggio ai campioni d’Italia: «Dicono tifi Roma? Non credete alla stampa» - Gli uomini di Antonio Conte in Vaticano dopo la vittoria dello scudetto. Ma l'udienza si prolunga e la squadra perde il treno L'articolo Papa Leone XIV riceve il Napoli, la maglia n° 10 e l’omaggio ai ... 🔗msn.com scrive

Papa Leone XIV riceve il Napoli: «Io romanista? Non credete a tutto quello che dicono». Poi omaggia la sua cuoca napoletana - Napoli ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV per un'udienza privata. Due pullman bianchi hanno fatto ingresso dalla Porta ... 🔗Riporta msn.com