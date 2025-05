Papa Leone XIV benedice il Napoli scudettato e ringrazia la signora Rosa la sua cuoca partenopea tifosa degli azzurri…

Papa Leone XIV ha accolto con calore la squadra del Napoli, recentemente proclamata campione d'Italia, esprimendo gratitudine alla sua cuoca partenopea, Rosa, fervente tifosa degli azzurri. Con un tocco di umorismo, il Pontefice ha commentato le voci sulla sua presunta preferenza per il calcio romano, sottolineando come non tutto ciò che si legge sia verità. Un incontro ricco di sportività e di importanti messaggi di unità.

“Forse non volevano applaudire perché nella stampa dicono che sono romanista ma benvenuti. Non tutto quello che leggete sulla stampa è vero”, ha scherzato oggi Papa Leone XIV accogliendo la squadra di calcio del Napoli che ha vinto lo scudetto. Una visita coronata da un messaggio importante del Pontefice. “Purtroppo, quando lo sport diventa business, rischia di perdere i valori che lo rendono educativo, e può diventare addirittura dis-educativo. Su questo bisogna vigilare, – ha ammonito – specialmente quando si ha a che fare con gli adolescenti”. Papa Prevost ha fatto appello “ai genitori e ai dirigenti sportivi: bisogna stare bene attenti alla qualità morale dell’esperienza sportiva a livello agonistico, perché c’è di mezzo la crescita umana dei giovani... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Papa Leone XIV “benedice” il Napoli scudettato e ringrazia la signora Rosa, la sua cuoca partenopea tifosa degli azzurri…

