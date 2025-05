Papa Leone XIV accoglie il Napoli | Complimenti da…romanista! Le dichiarazioni complete

Papa Leone XIV ha accolto i calciatori del Napoli a Roma, esprimendo le sue congratulazioni per la vittoria del campionato. In un incontro caratterizzato da un mix di ironia e affetto, il Santo Padre ha sottolineato l'importanza del riconoscimento sportivo, ricordando che non sempre ciò che si legge corrisponde alla realtà. Scoprite le dichiarazioni complete di questo evento speciale.

Il Santo Padre ha accolto i calciatori a Roma, complimentandosi per la vittoria del campionato: le dichiarazioni complete dell’incontro Forse non hanno applaudito perché sono romanista. ma siete i benvenuti! Non tutto quello che si legge è vero. Complimenti per la vittoria del campionato: è stata una grande festa per la città di Napoli. Il campionato lo vince la squadra, e con ‘squadra’ intendo i giocatori, l’allenatore, lo staff e anche la società. Per questo sono davvero felice di accogliervi oggi e di sottolineare anche il valore sociale di questo successo... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Papa Leone XIV accoglie il Napoli: “Complimenti da…romanista!”. Le dichiarazioni complete

