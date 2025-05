Papa Leone la decisione su Becciu spiazza tutti | cosa è successo

Papa Leone XIV ha sorpreso il mondo con un'inattesa udienza privata al cardinale Angelo Becciu, ex prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi. Questo incontro, impensabile fino a pochi mesi fa, segna un cambiamento significativo nella dinamica vaticana, considerando il ruolo controverso di Becciu nel processo vaticano più discusso degli ultimi decenni. Cosa è realmente accaduto e quali implicazioni ha questa decisione?

Una scena impensabile fino a pochi mesi fa si è materializzata oggi in Vaticano: Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza privata il cardinale Angelo Becciu, ex prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi e figura centrale nel più discusso processo vaticano degli ultimi decenni. Un segnale fortissimo, che riapre una vicenda mai davvero chiusa e che rischia ora di riscrivere gli equilibri interni alla Santa Sede. Chi si aspettava una linea di rigida continuità con il pontificato di Francesco è rimasto spiazzato: il nuovo Papa sembra voler rimettere mano al dossier più spinoso del pontificato precedente... 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Papa Leone, la decisione su Becciu spiazza tutti: cosa è successo

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Papa riceve in udienza il cardinale Becciu; Conclave: la decisione di Becciu “per il bene della Chiesa”; La promessa, puntate 20 e 21 maggio 2025: tensioni, segreti e pericoli nella piccola comunità; Paolo Bonolis rinnova con mediaset per un anno e apre scenari sul futuro della tv italiana. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa Leone riceve il cardinale Becciu - Il porporato, privato da Francesco dei diritti legati al cardinalato per la vicenda della compravendita-truffa di un palazzo al centro di Londra, non ha ... 🔗Da repubblica.it

Il cardinale Becciu ricevuto dal Papa - Il cardinale Angelo Becciu, ex sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato ed ex prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi, è stato ricevuto questa mattina da Papa Leone XIV. 🔗Scrive rainews.it

Papa Leone XIV riceve in udienza il cardinal Becciu - Papa Leone XIV ha ricevuto stamane in udienza il cardinale Angelo Becciu, ex sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato ed ex prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi. Si t ... 🔗Si legge su msn.com

Becciu si difende: Tutto un equivoco ma non sto sfidando il Papa