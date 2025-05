Papa Leone incontra il Napoli | “Lo scudetto è di tutti il vostro successo ha un valore sociale”

Il Napoli celebra il suo trionfo scudetto con una visita al Vaticano, dove il presidente De Laurentiis ha omaggiato Papa Leone XIV con una maglia personalizzata. In un incontro carico di emozione, il Pontefice ha elogiato il valore sociale del successo della squadra, sottolineando l'importanza dello sport nel unire le comunità. Scopri di più su questo significativo incontro e il messaggio di unità trasmesso.

Il Napoli, dopo aver vinto lo scudetto, si è recato in Vaticano dove ha incontrato Papa Leone XIV. Il presidente De Laurentiis ha donato una maglia al Pontefice, che ha fatto un discorso alla squadra... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Papa Leone incontra il Napoli: “Lo scudetto è di tutti, il vostro successo ha un valore sociale”

