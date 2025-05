Papa Leone accoglie il Napoli | Scudetto gran traguardo Il dono di De Laurentiis

Papa Leone XIV ha incontrato la squadra del Napoli per celebrare la storica vittoria dello scudetto. Durante l'udienza in Vaticano, il Pontefice ha sottolineato l'importanza di questo traguardo per la città e ha invitato i giocatori a riflettere sul significato della vittoria, trasformandola in un momento di festa e unità per la comunità napoletana. Un gesto di riconoscimento che va oltre il calcio.

(Adnkronos) – Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza il Napoli, per congratularsi con gli azzurri dopo la vittoria dello scudetto: "Una grande festa per la città di Napoli. E proprio su questo – ha spiegato il pontefice, nel corso dell'incontro in Vaticano – vorrei fare con voi una riflessione. Vincere il campionato è un . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Papa Leone accoglie il Napoli: “Scudetto gran traguardo”. Il dono di De Laurentiis

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Leone XIV, la città eterna accoglie il nuovo vescovo di Roma; The Economy of Francesco accoglie Papa Leone XIV: nuova speranza per l’economia della pace; Conte e il Napoli dal Papa: l’annuncio di De Laurentiis; Il Napoli dal Papa: “Siete i benvenuti”. De Laurentiis e Conte vanno via insieme in auto. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Papa Leone accoglie il Napoli: "Scudetto gran traguardo". Il dono di De Laurentiis - (Adnkronos) - Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza il Napoli, per congratularsi con gli azzurri dopo la vittoria dello scudetto: "Una grande festa per la città di Napoli. E proprio su questo - ha spi ... 🔗Lo riporta msn.com

Il Napoli va da Papa Leone XIV che lo accoglie con una battuta - Dopo la vittoria dello scudetto, il club azzurro si è recato in Vaticano per un'udienza privata con il Pontefice ... 🔗Da sportal.it

Papa Leone XIV accoglie il Napoli: "Dicono che sono romanista, ma..." - Il Pontefice ha ricevuto la squadra di Antonio Conte in Vaticano, all'indomani dei festeggiamenti sui bus scoperti che hanno attraversato la città ... 🔗Segnala corrieredellosport.it