Papà e due figli muoiono nell' incendio di casa | la mamma e altri due bimbi salvati dai vicini

Un tragico incendio ha colpito una famiglia a Attiches, in Francia, causando la morte di un padre di 31 anni e dei suoi due figli, di 5 e 8 anni. Mentre i vicini sono riusciti a salvare la madre e altri due bambini, il devastante rogo ha lasciato la comunità in profondo shock. Le autorità locali hanno avviato un'indagine per determinare le cause del disastro.

Un padre di 31 anni è morto insieme ai due figli di 5 e 8 anni nell'incendio che ha devastato la loro abitazione nella città di Attiches, in Francia. Francia, incendio in casa: morti un papà e i figli di 5 e 8 anni Come riferito dalla prefettura locale, i corpi delle tre vittime sono stati... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Papà e due figli muoiono nell'incendio di casa: la mamma e altri due bimbi salvati dai vicini

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lorenzo Musetti (di nuovo) papà a 23 anni: l'annuncio sui social; A Gaza cinque tir di aiuti in due giorni; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 maggio: la rassegna stampa; Santa Rita da Cascia, 22 Maggio. Di Ornella Abelli, Alessandria.. 🔗Ne parlano su altre fonti