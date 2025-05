Papa BPER Banca | Con l' Ops su Bps ci aspettavamo resistenza la nostra operazione farà del bene all’economia italiana e valtellinese

Gianni Franco Papa, Amministratore Delegato di BPER Banca, commenta l'operazione di acquisizione delle attività di Bps, evidenziando le attese di resistenza e il potenziale impatto positivo sull'economia italiana e valtellinese. Papa esprime preoccupazione non tanto per la volatilità di Borsa, quanto per l'incertezza che grava sull'economia reale, sottolineando l'importanza di stabilità per il futuro del settore.

Gianni Franco Papa, Amministratore Delegato di BPER Banca, ha dichiarato: ""on è tanto la volatilità di Borsa che mi preoccupa, io sono preoccupato dell'impatto dell'incertezza sull'economia reale, questo fa veramente la differenza" Gianni Franco Papa, Amministratore Delegato di BPER Banca, i... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Papa (BPER Banca): "Con l'Ops su Bps ci aspettavamo resistenza, la nostra operazione farà del bene all’economia italiana e valtellinese"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Offerta BPER su Banca Popolare di Sondrio: via libera dalla Commissione europea; OPS su Pop Sondrio, ok BCE ad aumento di capitale BPER per offerta; Bank to the Future: Dal 26 al 30 maggio il doppio evento FABI a Milano; Bper, via libera della Commissione Ue a Ops su Banca Popolare di Sondrio. 🔗Cosa riportano altre fonti

Bper, l’ad Papa difende l’ops sulla Popolare di Sondrio: il prezzo che abbiamo offerto è giusto - Il banchiere al consiglio della Fabi: riteniamo che il prezzo che abbiamo offerto sia giusto. L’appoggio dei soci e di Unipol alla strategia di Bper ... 🔗milanofinanza.it scrive

Bper, l’ad Papa sull'Ops su Sondrio: “Operazione offensiva”. Maioli (Crédit Agricole): “Risiko? Noi solo spettatori” - L'ad di Bper, Gianni Franco Papa, e il presidente di Credit Agricole Italia, Giampero Maioli, intervenendo al 129esimo consiglio nazionale della Fabi ... 🔗Lo riporta affaritaliani.it

Bper: Papa, azionariato ci protegge da rischio di diventare preda - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 mag - 'Noi abbiamo una base azionaria molto stabile, abbiamo la fortuna di avere un azionariato stabile, che ... 🔗Segnala ilsole24ore.com