Paolo Zanetti l’eroe della salvezza | Ho dato l’anima Il mio futuro al Verona? Con la nuova proprietà si vedrà… Ecco perché non ho parlato prima delle gare

Paolo Zanetti, protagonista della salvezza del Verona, si racconta in un’intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport. Riflettendo sul suo futuro e sull’importanza del nuovo management, il tecnico condivide le sue motivazioni e il suo attaccamento alla squadra. Le sue parole rivelano un pragmatismo e uno spirito battagliero che hanno caratterizzato la stagione gialloblù, rendendolo un vero eroe per i tifosi.

Le parole di Paolo Zanetti, tecnico del Verona, dopo la salvezza conquistata con gli scaligeri e sul suo futuro sulla panchina gialloblù La Gazzetta dello Sport ospita oggi un'intervista di Paolo Zanetti, architetto della salvezza del Verona. Con pragmatismo e spirito battagliero, il tecnico ha guidato i gialloblù al mantenimento della Serie A, un traguardo

