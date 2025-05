Paola Barbato scrittrice e sceneggiatrice di Dylan Dog a Forlì per una speciale cena con delitto

Il 6 giugno, Forlì ospita Paola Barbato, autorevole scrittrice e sceneggiatrice di Dylan Dog, per una "cena con delitto" esclusiva. Organizzato dall'associazione culturale Pagine Sorelle, l'evento promette di coinvolgere lettori e appassionati di thriller in un'atmosfera intrigante, arricchita dalla presentazione del suo romanzo "La torre d’avorio". Un'occasione imperdibile per scoprire il lato noir della letteratura e divertirsi in un

L’associazione culturale Pagine Sorelle propone un evento speciale per tutte le lettrici, i lettori e gli amanti del thriller. Venerdì 6 giugno arriva a Forlì Paola Barbato, autrice del romanzo "La torre d’avorio" e sceneggiatrice storica di Dylan Dog. Per l'occasione l'associazione ha... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Paola Barbato, scrittrice e sceneggiatrice di Dylan Dog, a Forlì per una speciale "cena con delitto"

Ne parlano su altre fonti

Bancarellino Vince ’Horror game’ di Barbato; Bancarellino Vince ’Horror game’ di Barbato. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Paola Barbato: dagli esordi a Il Dono, una vita fatta di storie - Se fosse possibile riassumere la carriera di Paola Barbato in poche righe, potremmo dire che è da decenni parte dello staff di sceneggiatori ... fine La vita dello scrittore è costellata di ... 🔗Scrive movieplayer.it

Paola Barbato, regina italiana del thriller: “Dalle mie paure nasce tutto” - Paola Barbato è senza dubbio una delle migliori scrittrici italiane di thriller. Milanese, classe 1971, sceneggiatrice di Dylan Dog, autrice e prolifica di thriller dal 2006 (Bilico, Mani nude ... 🔗Come scrive dilei.it

Paola Barbato prsenta domani all’Arco le sue "Piccole tragedie quotidiane" - "I libri con l’autore" - rassegna letteraria organizzata da Librerie.coop – domani alle 18 All’Arco ( in via Emilia Santo Stefano 3d) propone l’incontro con la scrittrice Paola Barbato ... 🔗Lo riporta ilrestodelcarlino.it

3 Chiacchiere con Paola Barbato - Scrittrice e sceneggiatrice