Panico tra la folla in festa | quattro bambini coinvolti due gravi L’autista arrestato ma non si tratta di terrorismo secondo la polizia

Durante i festeggiamenti per la vittoria della Premier League a Liverpool, un'auto ha investito la folla, causando il ferimento di 47 persone, tra cui quattro bambini, due dei quali in gravi condizioni. L'autista è stato arrestato, ma la polizia ha escluso collegamenti con atti di terrorismo. Questo tragico incidente solleva interrogativi su come gestire paura e incertezza in situazioni di festa.

( a skanews) – Sono 47 le persone ferite dall’auto che si è lanciata sulla folla a Liverpool, durante i festeggiamenti per la vittoria nella Premier League, il campionato di calcio inglese, della squadra della città. Paura, incertezza, precarietà e sentimenti negativi: come gestirli?. guarda le foto «Purtroppo, quattro dei feriti erano bambini che si stavano godendo la giornata con i loro amici e le loro famiglie – ha spiegato Dave Kitchin, del servizio di primo soccorso – Possiamo confermare che le nostre squadre hanno curato 20 pazienti sulla scena per ferite minori e che questi non hanno avuto bisogno di cure ospedaliere... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Panico tra la folla in festa: quattro bambini coinvolti, due gravi. L’autista arrestato, ma non si tratta di terrorismo secondo la polizia

