panico sotto le torri

Il 27 maggio, attimi di panico hanno scosso Bologna, ma fortunatamente senza conseguenze gravi. Sotto le iconiche Due Torri, un'evacuazione improvvisa ha evidenziato la necessità di riflettere sulla sicurezza nel centro storico. Questo episodio sottolinea l'importanza di una gestione efficace delle emergenze e invita a riconsiderare le misure di protezione in luoghi simbolici e affollati della città.

Premessa doverosa: non è successo nulla e non ci sono rischi. Ma quello che è accaduto martedì 27 maggio alle 10.30 nel cuore di Bologna deve servire da lezione. Improvvisamente, chi vive e lavora sotto le Due Torri - simbolo nel mondo della città, transennate perché una delle due, la Garisenda, è più che malandata – ha sentito un appello lanciato in strada da una voce metallica che invitava, senza panico, ad abbandonare velocemente case e uffici. Allerta lanciata due volte (a volume non altissimo, in italiano e in inglese) che ha gettato però lo stesso nel panico diversi cittadini. In pratica, è scattata una delle contromisure in caso di imminente crollo della Garisenda, che da oltre un anno e mezzo è oggetto di studi e verifiche ma sulla quale ancora nessuno ha messo mano... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it