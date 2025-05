Panchine bollenti in Serie A | Lazio e Torino salutano Baroni e Vanoli

Nella Serie A, il mercato degli allenatori è in pieno fermento, con Lazio e Torino pronte a salutare Baroni e Vanoli. Le panchine bollenti promettono novità, e le squadre sono già al lavoro per trovare i sostituti. Scopriamo chi sono i candidati per prendere le redini di questi club storici in vista della prossima stagione.

Saranno diverse le squadre destinate a cambiare guida tecnica in vista della prossima stagione. Tra le panchine più bollenti figurano quelle di Lazio e Torino, che si apprestano a congedare i loro rispettivi allenatori. Vediamo chi potrebbe sostituirli. PANCHINE BOLLENTI IN SERIE A: LA LAZIO RIPENSA A SARRI? La sconfitta casalinga subita dal Lecce nell’ultima giornata di campionato, costata la partecipazione alle prossime coppe europee dopo otto stagioni consecutive, ha con molta probabilità sancito l’addio del tecnico biancoceleste, Marco Baroni. Lo stesso, interpellato sull’argomento nel dopo partita, ha dichiarato: “ Esonero? Se mi devono esonerare, lo sa la società... 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Panchine bollenti in Serie A: Lazio e Torino salutano Baroni e Vanoli

Ne parlano su altre fonti

La Lazio chiede scusa ai tifosi dopo il mancato accesso all'Europa: Le responsabilità sono di società, allenatore e squadra; Panchine bollenti: sono pochi gli allenatori sicuri di restare al loro posto in Serie A; Panchine bollenti. Tudor: No mondiale senza rinnovo. Cairo: Deluso da Vanoli; Serie A, panchine bollenti: pochi allenatori sicuri del posto nella prossima stagione. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lazio, dalla panchina è spesso arrivato un contributo prezioso: il dato che lo certifica - In questo campionato di Serie A la Lazio si è confermata squadra capace di ricavare dalla panchina diversi contributi in fase realizzativa ... 🔗Riporta msn.com

Clamoroso ritorno sulla panchina della Lazio - Secondo Sportmediaset, la Lazio si sarebbe già mossa per il nuovo allenatore e avrebbe contattato Maurizio Sarri, che ha lasciato il club biancoceleste a marzo del 2024. L’esperto allenatore aveva ... 🔗Si legge su msn.com

Roma e Lazio, cambi in panchina. Il Corriere della Sera (Roma): "Lotito ripensa a Sarri" - Quali saranno le panchine di Roma e Lazio nella prossima stagione? Se lo chiede anche l'edizione romana del Corriere della Sera che oggi, nel taglio basso della sua prima ... 🔗Riporta torinogranata.it

SUICIDIO NAPOLI E PANCHINE BOLLENTI!?????? DISASTRO LAZIO??