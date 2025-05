pallini compie 150 anni di attività

La storica distilleria Pallini celebra 150 anni di attività, un traguardo che segna un significativo legame con l'evoluzione del gusto italiano. In un evento speciale al Garum di Roma, Pallini ripercorre la propria storia, evidenziando l'impatto duraturo che ha avuto nel plasmare le tradizioni culinarie del Paese.

Roma, 26 mag. (askanews) - Il cielo di Roma si tinge di rosso ed oro, la storica distilleria Pallini taglia il traguardo dei 150 anni di attività. Al Garum di Roma, Pallini ripercorre la propria storia intrecciata con l'evoluzione del gusto italiano, contribuendo a modellarlo ed influenzarlo, aprendosi anche al mercato internazionale. Un percorso lungo che è partito da Antrodoco nel 1875 per arrivare a Roma nel 1922 sotto la guida di Nicola Pallini e poi del figlio Virgilio, fino ad arrivare nel 2016 nelle mani di Micaela Pallini, Presidente e Amministratore Delegato di Pallini: "Siamo molto contenti di essere qui, di festeggiare con tantissimi amici che non sono clienti ma ormai sono parte della nostra vita, la famiglia, i nostri dipendenti, i nostri ex dipendenti, insomma per noi è un momento di grande felicità...