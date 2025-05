Pallavolo Massa Carrara Profumo di Serie B Maneschi | I ragazzi sono stati eccezionali

La Pallavolo Massa Carrara si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia sportiva, dopo un eccezionale percorso che l’ha portata a contendersi la promozione in Serie B. Il presidente Alessandro Maneschi esprime la sua soddisfazione per i risultati ottenuti, mentre i ragazzi si preparano ad affrontare la finale di ritorno degli spareggi di Serie C maschile, carichi di entusiasmo e determinazione.

Con un autentico capolavoro sportivo la Pallavolo Massa Carrara si è messa nelle condizioni di giocarsi la promozione in Serie B sabato prossimo nella finale di ritorno degli spareggi di Serie C maschile. Il presidente Alessandro Maneschi è uscito naturalmente molto soddisfatto da Livorno per la prestazione sfoderata dalla sua squadra, capace di rimontare uno 0-2 ed imporsi al tie-break in trasferta dopo 2 ore 40' di gioco. "Avevo detto alla vigilia che i valori fra le due squadre erano molto livellati – ha commentato il massimo dirigente massese – e che la sfida si sarebbe giocata sul filo dell'equilibrio...

