Pallanuoto match point tricolore per l’Ekipe Orizzonte Ostia ospita gara 2 di finale scudetto

La finale scudetto di pallanuoto si infiamma con Gara 2, in programma presso la piscina di Ostia. L’Ekipe Orizzonte cerca la vittoria per pareggiare la serie, mentre i padroni di casa puntano a conquistare il sesto titolo consecutivo. In soli trentaquattro minuti, le due squadre daranno vita a un match cruciale che promette emozioni e colpi di scena. Chi si aggiudicherà il match decisivo?

Tutto in trentadue minuti. La vittoria le accomuna entrambe, la prima ne ha bisogno per impattare la serie e rimandare il verdetto alla sfida decisiva, la seconda punta a chiudere i conti per portare a casa il sesto tricolore consecutivo. Nell’incontro valevole per gara 2 di finale playoff del campionato di serie A1 Femminile la Sis Roma ospita al Polo Natatorio Frecciarossa di Ostia, fischio d’inizio questa sera alle ore 18:30 con diretta tv su Rai Sport + HD, l’Ekipe Orizzonte Catania. Il sette capitolino, per allungare la serie a gara 3 di sabato 31 maggio, deve resettare rapidamente una partita nella quale è stato ampiamente al di sotto degli abituali standard di rendimento... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, match point tricolore per l’Ekipe Orizzonte. Ostia ospita gara 2 di finale scudetto

Approfondimenti da altre fonti

Match point scudetto per l’Ekipe Orizzonte, etnee a Roma per chiudere il conto; Pallanuoto: la Pro Recco completa la rimonta scudetto, la “bella” di Brescia è un monologo dei liguri; Pallanuoto, match point tricolore per l’Ekipe Orizzonte. Ostia ospita gara 2 di finale scudetto; Waterpolo Preview | la Pro Recco vince l’Euro Cup e completa il Triplete Match point per l’Ekipe. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Pallanuoto, match point tricolore per l’Ekipe Orizzonte. Ostia ospita gara 2 di finale scudetto - Tutto in trentadue minuti. La vittoria le accomuna entrambe, la prima ne ha bisogno per impattare la serie e rimandare il verdetto alla sfida decisiva, la ... 🔗Si legge su oasport.it

Match point scudetto per l’Ekipe Orizzonte, etnee a Roma per chiudere il conto - Pallanuoto femminile, domani - martedì 27 maggio - alle 18,30 gara 2 della finissima. Le rossazzurre dopo il successo a Nesima sono vicine al venticinquesimo titolo ... 🔗Come scrive msn.com

Pallanuoto: A1 donne; Ekipe Orizzonte, primo passo tricolore - Strapotere Ekipe Orizzonte. Le etnee offrono una prestazione eccellente e conquistano gara uno della finale scudetto, esaltandosi davanti al pubblico della piscina di Nesima (CT). (ANSA) ... 🔗Segnala msn.com

Essere umili fa un campione non solo in campo ma anche fuori..Chapeau Jannik ?????? #sinner #tennis