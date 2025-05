Pallanuoto | la SIS Roma vince e porta la finale scudetto a gara-3 Orizzonte Catania battuta 9-8

La SIS Roma conquista una fondamentale vittoria contro L’Ekipe Orizzonte Catania, chiudendo la gara con un punteggio di 8-7 e prolungando la sfida per il titolo di campione nel campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile. La finale si gioca ora alla bella, con l’ultima partita pronta a decidere chi porterà a casa lo scudetto.

Si prolunga alla bella la sfida per assegnare lo scudetto nel campionato di Serie A1 di pallanuoto al femminile. Il titolo si deciderà nell'ultima partita: la SIS Roma è infatti riuscita a prolungare la serie davanti al pubblico di casa, battendo L'Ekipe Orizzonte Catania per 8-7. Le siciliane hanno avuto l'opportunità per chiudere la contesa e portarsi a casa il trofeo, invece, al termine di un match davvero equilibrato, si è riaperto il tutto. A metà gara le ragazze di Capanna erano sul +2, Di Mario e compagne hanno trovato il pari al termine del terzo quarto, c'è stato addirittura il sorpasso, con Izabella Chiappini che però ha ribaltato la situazione negli ultimi minuti di gara...

