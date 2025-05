Paliano Natura e Tricolore

Scopri la magia della Festa della Repubblica immerso nella natura! Il 2 giugno, la Selva di Paliano ospita un evento unico con unità cinofile da tutta la regione, dimostrazioni di obbedienza e ricerca, e affascinanti racconti sulle operazioni di questi straordinari binomi. Un'occasione imperdibile per celebrare il tricolore in un ambiente di bellezza e avventura!

Il 2 giugno vivi la Festa della Repubblica nella natura! Alla Selva di Paliano ti aspetta una giornata speciale con unità cinofile provenienti da tutta la regione, dimostrazioni dal vivo di obbedienza e ricerca persone, e racconti su come operano davvero questi binomi in scenari sportivi e reali... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Paliano, Natura e Tricolore

