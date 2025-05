Palazzo Conte Federico riapre al pubblico visite serali a cura della famiglia che tutt’oggi lo abita

Sabato 31 maggio, Palazzo Conte Federico riapre al pubblico con visite serali speciali, curate dalla famiglia che ancora lo abita. Questo affascinante palazzo offre l'opportunità di esplorare la ricca storia di Palermo, attraversando epoche che vanno dalle antiche mura puniche al medievale fascino della Torre araba. Un viaggio unico nella cultura multiculturale di una città che racconta storie di un passato straordinario.

