Palazzina a rischio crollo 16 famiglie evacuate dopo l' alert di un residente | il Comune attiva l' accoglienza nei B&B

Una palazzina situata tra corso Giannone e via Tugini è stata evacuata, coinvolgendo 16 famiglie, dopo l’allerta di un residente riguardo a un possibile crollo. Il Comune ha attivato l’accoglienza presso i bed and breakfast locali, mentre i tecnici stanno valutando le condizioni dell'edificio e le misure necessarie per garantirne la sicurezza. La situazione resta sotto attenzione, con preoccupazioni per gli abitanti.

All'indomani dello sgombero della palazzina situata tra corso Giannone e via Tugini, cresce l'attesa per le decisioni dei tecnici chiamati a valutare le condizioni dell'edificio e le azioni necessarie per garantirne la sicurezza. Come riferito dall'assessore Daniela Patano, l'evacuazione si è...

