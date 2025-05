Palazzetto di Casnate stop vicino | decine di ragazzi rischiano di non avere più uno spazio dove fare sport

Il palazzetto di Casnate con Bernate è a rischio chiusura, con gravi ripercussioni per le società sportive di Como. La possibile revoca della convenzione comunale mette in pericolo gli allenamenti e le gare di decine di ragazzi, privandoli di uno spazio fondamentale per praticare sport. La situazione si complica ulteriormente, poiché i progetti futuri richiederanno ancora tempo prima di poter offrire alternative valide.

Como – Per diverse società sportive di Como diventerà difficile se non impossibile allenarsi e disputare le gare di campionato se il Comune confermerà la volontà di revocare la convenzione con Casnate con Bernate per l’utilizzo del palazzetto dello sport. Nonostante i progetti infatti ci vorranno ancora anni prima che a Muggiò si riesca a realizzare un nuovo palazzetto e in provincia di Como trovare strutture alternative è un’impresa. "La decisione sarebbe motivata dai costi, ritenuti eccessivi, per il mantenimento dell’impianto. Anche in quest’ottica la scelta del sindaco è totalmente ingiustificata dalla situazione finanziaria di Como considerato che dal rendiconto del 2024 risulta un avanzo di oltre 115 milioni di euro, di cui 41 milioni immediatamente disponibile - critica il Pd -... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Palazzetto di Casnate, stop vicino: decine di ragazzi rischiano di non avere più uno spazio dove fare sport

