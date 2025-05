PalaMaltinti aggiudicati sia la progettazione esecutiva che i lavori

Sarà la società "Ing. Ferrari Spa" con sede legale a Modena, azienda che ha già realizzato importanti opere edilizie pubbliche in Emilia Romagna e non solo soprattutto a livello sanitario, l’operatore che andrà a costruire il nuovo complesso sportivo dell’area ex Pallavicini che sarà intitolato al compianto Roberto Maltinti. E’ terminata la procedura di gara ed è stata individuata l’impresa che si occuperà della progettazione esecutiva in collaborazione con la società di ingegneria ATI Project srl di Pisa: una fase, quest’ultima, che partirà prima dell’estate mentre i lavori dovrebbero prendere il via a primavera 2026 per un impianto sportivo polivalente da oltre mille spettatori che avrà una spesa di oltre sedici milioni di euro, di cui quindici frutto dell’accordo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 firmato tra il Governo e la Regione nei mesi scorsi... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - PalaMaltinti, aggiudicati sia la progettazione esecutiva che i lavori

