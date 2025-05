Pagelle Giro d’Italia | Pellizzari ci fa sognare dopo Pantani e Aru! Del Toro scriteriato nubi sul futuro di Ayuso

Nella sedicesima tappa del Giro d'Italia 2025, Christian Scaroni brilla con una vittoria che segna un punto di svolta nella sua carriera, evocando ricordi di grandi campioni come Pantani e Aru. Accanto a lui, emergono talenti e incertezze, con Pellizzari che fa sognare i tifosi e nubi che si addensano sul futuro di Ayuso. Scopri le pagelle dei protagonisti di questa giornata emozionante!

PAGELLE GIRO D'ITALIA 2025. Sedicesima tappa, martedì 27 maggio Christian Scaroni, 10: corona una grande prima parte di stagione con la vittoria più importante della carriera. Per larghi tratti della tappa si mette al servizio di Lorenzo Fortunato, poi se ne va addirittura in solitaria sul San Valentino. Nel finale il compagno di squadra emiliano, giustamente, lo attende per l'arrivo in parata. Un trionfo totale per l'Astana ed anche per il ciclismo italiano, che ha esorcizzato l'incubo di chiudere per la prima volta la Corsa Rosa senza trionfi parziali. Lorenzo Fortunato, 10: è tornato quello del 2021, quando vinse il tappone dello Zoncolan...