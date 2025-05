Paga con carta di credito rubata al tabacchi e al supermercato | 20enne ' graziato' dal giudice

Un giovane di 20 anni di Piedimonte Matese è stato assolto dopo essere stato accusato di aver effettuato acquisti con una carta di credito rubata, utilizzata in tabaccherie, macellerie e supermercati. La sentenza è stata emessa dal giudice Valeria Maisto presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sollevando interrogativi sulle prove e sulle circostanze del caso.

Acquisti al tabacchi, in macelleria ed al supermercato con una carta di credito rubata. Questa l’accusa per cui un 20enne di Piedimonte Matese era finito davanti al giudice Valeria Maisto del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Nei giorni scorsi la sentenza: assoluzione. Secondo l’accusa... 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Paga con carta di credito rubata al tabacchi e al supermercato: 20enne 'graziato' dal giudice

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Livorno, preleva 1.300 euro usando un bancomat rubato: 48enne denunciato; Furti notturni nei negozi, denunciato sessantenne; Due ladri specializzati nel derubare gli anziani sono stati arrestati a Dénia dopo aver spiato i PIN delle loro carte di credito.; Reggio Calabria: Arrestati due malviventi per furto e utilizzo illecito di carta di credito. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Carta di credito per viaggiare, come scegliere la migliore - Se possibile, paga sempre nella ... ma una carta di credito può offrire vantaggi aggiuntivi, come l’assicurazione viaggio. Cosa fare in caso di perdita o furto della carta all’estero? Se perdi la tua ... 🔗Da thewam.net

Aggredisce la madre e le ruba la carta di credito, denunciato un giovane - Da tempo ingiuriava e minacciava la madre, chiedendo denaro. I Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto hanno eseguito nei confronti di un giovane di diciotto anni una misura di allontanamen ... 🔗rainews.it scrive

Ruba carta di credito e acquista gratta e vinci - Prima ha sottratto una carta di credito da un’auto in sosta, dopo di che l’ha utilizzata per acquistare due gratta e vinci. È finito in manette per furto e indebito utilizzo di carta di ... 🔗Si legge su ilrestodelcarlino.it

Ruba carta di credito. Verbanese nei guai