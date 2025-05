Paesi nordici uniti contro le ingerenze di Russia e USA

I Paesi nordici si uniscono per contrastare le ingerenze di Russia e Stati Uniti, durante un incontro ospitato dal primo ministro finlandese Petteri Orpo. Il premier ha denunciato le crescenti provocazioni russe nel Mar Baltico, tra cui sconfinamenti aerei e un aumento della militarizzazione sull'isola di Hogland, sottolineando la necessitĂ di una risposta collettiva e coordinata per garantire la sicurezza nella regione.

L’incontro tra i Paesi del Nord è stato ospitato dal primo ministro finlandese Petteri Orpo, che ha denunciato le crescenti provocazioni russe nel Mar Baltico, inclusi sconfinamenti nello spazio aereo e un rafforzamento militare sull’isola di Hogland, situata nelle vicinanze. “La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine. Ma non abbiamo paura: siamo preparati e resilienti”, ha dichiarato Orpo. Ma anche il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre ha preso di mira Washington, esprimendo un sostegno inequivocabile alla Groenlandia e alla Danimarca, in risposta diretta all’ipotesi avanzata in passato da Donald Trump di acquistare il territorio artico... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Paesi nordici uniti contro le ingerenze di Russia e USA

