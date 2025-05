Paesi Bassi Wilder chiede il rimpatrio di 10mila siriani

Nei Paesi Bassi, il leader del partito di destra Geert Wilders ha richiesto il rimpatrio di 10.000 siriani, evidenziando l’urgenza di affrontare le questioni legate all’asilo e all’immigrazione. "Gli elettori ci hanno dato un mandato chiaro e pretendono risultati immediati," ha affermato Wilders, ribadendo la determinazione del suo partito nel promuovere una politica migratoria più rigorosa.

''Gli elettori ci hanno dato un mandato chiaro e pretendono risultati immediati, soprattutto su asilo e immigrazione'', ha dichiarato Wilders... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Paesi Bassi, Wilder chiede il rimpatrio di 10mila siriani

Ne parlano su altre fonti

Paesi Bassi, Wilder chiede il rimpatrio di 10mila siriani. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Paesi Bassi, Wilders minaccia la crisi di governo e chiede il rimpatrio di 10.000 rifugiati siriani - Geert Wilders alza il tono contro l’immigrazione: il leader dell’estrema destra olandese chiede di chiudere le frontiere ai richiedenti asilo e rimpatriare 10.000 siriani. “Se non cambia nulla, il PVV ... 🔗Scrive msn.com

Paesi Bassi - L’11 dicembre si è aperto ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, il processo a cinque uomini accusati di aver aggredito dei tifosi israeliani dopo una partita di Europa league tra l’Ajax e il Maccabi Tel Aviv ... 🔗Secondo internazionale.it

I Paesi Bassi sono un problema per l’Europa? - In poche parole ci si chiede se ultimamente siano diventati un problema, per le prospettive e i progetti dell’Europa comunitaria. I Paesi Bassi sono fra i sei fondatori della moderna comunità ... 🔗Riporta ilpost.it