Padova meravigliosa | dal Parco Treves al roseto di Santa Giustina

Scopriamo la meravigliosa Padova attraverso due angoli incantevoli: il Giardino Treves, recentemente riaperto, e il roseto di Santa Giustina. Tra mura medievali, giardini segreti e suggestivi canali, ci immergeremo nella storia e nella bellezza di questa cittĂ , esplorando i tesori nascosti tra il Santo, l'Ospedale e la Basilica di Santa Giustina. Un itinerario da non perdere per gli amanti della natura e della cultura.

Tra mura medievali, giardini e canali nascosti, andremo a scoprire due magici angoli di Padova, incastonati nella zona tra il Santo, l'Ospedale e la Basilica di Santa Giustina. Avremo dapprima modo di scoprire il Giardino Treves, fresco di riapertura dopo oltre 10 mesi di chiusura dovuti... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Padova meravigliosa: dal Parco Treves al roseto di Santa Giustina

Se ne parla anche su altri siti

Una perla nascosta a Padova: visita guidata al Parco Treves De' Bonfili - Appartenuto ad una delle famiglie emergenti degli inizi dell’800, i Treves De' Bonfili, scelsero Padova come centro dei propri affari. Il Parco, collocato in un luogo scelto ad hoc, conserva ... 🔗Come scrive padovaoggi.it

“Passeggiate spettacolo” al Parco Treves - Dichiarazione assessore al verde Antonio Bressa: «Siamo molto felici di dare il via a questa rassegna che si inserisce in una più ampia opera di valorizzazione del Parco Treves, gioiello ... 🔗Riporta padovaoggi.it

Padova originale lancia l’appello per far vivere il parco Treves: “Non è un bosco da potare ma un monumento da restaurare” - Ancora non è chiara la volontà dell’amministrazione comunale riguardo il destino del giardino monumentale più importante di Padova. Dopo il fortunale che oltre un anno fa ha danneggiato alcuni degli ... 🔗Lo riporta padova24ore.it

Giardino Treves - Padova