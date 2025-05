Pace e tutela delle minoranze cristiane il Medio Oriente al centro dell’agenda di Leone XIV

L'agenda del Papa Leone XIV si concentra sulla pace e sulla tutela delle minoranze cristiane in Medio Oriente, un tema cruciale in un'epoca di conflitti e instabilità. L'avvio del suo pontificato, segnato dall'imposizione del pallio da parte del cardinale Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria, sottolinea l'importanza di questo messaggio in una regione da tempo segnata da sofferenze e tensioni.

Il pontificato di Papa Prevost è iniziato con l'imposizione del pallio, durante la messa di insediamento, da parte del cardinale Mario Zenari. Non proprio un nome a caso: il prelato è infatti nunzio apostolico in Siria, una delle terre più martoriate del medio oriente e simbolo dell'attuale instabilità della regione. Anche se la scelta di conferire a Zenari l'onere e l'onore di imporre il pallio è stata dettata da cause di forze maggiori, visto il ricovero in ospedale del cardinale protodiacono Domenique Mamberti, il significato simbolico del gesto non è comunque da sottovalutare: un Papa "incoronato" da un nunzio in Siria potrebbe essere il segno di una forte attenzione che Leone XIV vuole destinare al mosaico mediorientale...

