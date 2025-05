Over Borders Half Marathon Sabato 14 giugno 2025

Il 14 giugno 2025 si svolgerà la seconda edizione dell'Over Borders Half Marathon, un evento imperdibile che unisce Bibione e Lignano Sabbiadoro attraversando le meravigliose regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. Dopo il successo dell'esordio nel 2024, il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato per tutti gli appassionati di corsa e natura!

Over Borders Half Marathon, inizia il conto alla rovescia. Sabato 14 giugno va in scena la seconda edizione della mezza maratona che congiungerà Bibione e Lignano Sabbiadoro, portando i partecipanti a correre tra due regioni: Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Dopo il bel debutto del 2024, la Over Borders Half Marathon – presentata ufficialmente oggi – venerdì 23 maggio – alla Delegazione Comunale di Bibione – torna con alcune novità: si correrà di sabato sera (partenza alle 18), non più di domenica mattina. Come già annunciato l’anno scorso, verrà inoltre invertito il percorso di gara: la partenza sarà in Piazza Fontana a Bibione e l’arrivo avverrà sul lungomare di Lignano Sabbiadoro, nei pressi della Beach Arena (che accoglierà le premiazioni e i servizi post-gara), non lontano dall’iconica Terrazza a Mare attualmente in fase di restauro... 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Over Borders Half Marathon. Sabato 14 giugno 2025

