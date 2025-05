Ostaggi a Gaza stallo nei negoziati | l’accordo si blocca sul numero dei prigionieri da liberare

Negli ultimi giorni, i negoziati per il rilascio degli ostaggi trattenuti da Hamas a Gaza si trovano in un grave stallo. Le trattative, caratterizzate da tensioni crescenti, si concentrano principalmente sul numero di prigionieri da liberare in cambio degli ostaggi. Fonti arabe riportano che le discussioni si stanno intensificando, ma gli accordi restano elusive, complicati da divergenze significative tra le parti coinvolte.

Secondo fonti arabe, nel corso di un'intervista a una rete televisiva egiziana sarebbero attualmente in atto trattative serrate per giungere a un'intesa sul rilascio degli ostaggi trattenuti da Hamas nella Striscia di Gaza. Le informazioni raccolte suggeriscono che i principali nodi della negoziazione riguardano la quantità di ostaggi israeliani – vivi o deceduti – da liberare nella fase iniziale dell'accordo, così come il numero di detenuti palestinesi da scarcerare in cambio. Questi sviluppi si inseriscono in un clima di crescente attenzione internazionale sulla questione degli ostaggi, con il coinvolgimento attivo di esponenti di primo piano dell'amministrazione statunitense...

