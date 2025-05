Ossessionati dal fisico allarme personal trainer fasulli e diete miracolose | Intervengano le autorità

Con l'avvicinarsi dell'estate, in Toscana e in tutta Italia si assiste a un aumento preoccupante di programmmi dimagranti e offerte fitness proposti da personal trainer non certificati. Questi falsi esperti, insieme a diete miracolose, promettono risultati impossibili, mettendo a rischio la salute dei consumatori. È fondamentale che le autorità intervengano per tutelare il benessere delle persone e combattere contro le pratiche ingannevoli.

