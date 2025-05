Ospedali rinasce il Cto | due nuovi reparti e ristrutturazione per 127 milioni di euro

Il Centro Traumatologico Ortopedico (CTO) si prepara a una rinascita grazie a un intervento di ristrutturazione da 127 milioni di euro. L’ampliamento della struttura include l’apertura di due nuovi reparti, Medicina d'Urgenza e Cardiologia, e una modernizzazione tecnologica che promette di elevare gli standard di assistenza sanitaria e riabilitazione, rinnovando anche la piscina dedicata a tali trattamenti.

Due nuovi reparti, Medicina d'Urgenza e Cardiologia. E ancora: un ammodernamento tecnologico, la riqualificazione della piscina per la riabilitazione motoria e la ristrutturazione del reparto di Terapia Intensiva. Sono queste le principali migliorie apportate al Centro Traumatologico Ortopedico... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Ospedali, rinasce il Cto: due nuovi reparti e ristrutturazione per 12,7 milioni di euro

Se ne parla anche su altri siti

Ospedali e ambulatori, con la fase due Sanità a rischio overbooking per i cittadini - Con il ritorno a una quasi normalità ora la Sanità rischia l’overbooking dopo 3 mesi in cui ospedali e ambulatori ... reparti ed ambulatori. La Fase Due sarà caratterizzata da un incremento ... 🔗Come scrive ilsole24ore.com

Toritto, l'ospedale rinasce come ambulatorio condiviso