Ospedale di Abbadia servizi a rischio

Il sindaco di Piancastagnaio, Franco Capocchi, risponde con una lettera aperta alla comunità in seguito all'allerta del sindaco di Abbadia, Salvatore Niccolò Volpini, riguardo ai servizi ospedalieri in crisi. Questa situazione critica sta allarmando non solo Abbadia, ma l'intera Amiata e la provincia di Siena, sollevando preoccupazioni per la salute e il benessere dei cittadini.

Il sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi interviene con una lettera aperta alla Comunità Pianese dopo l’ accorato appello che ha rappresentato una forte denuncia per tutta l’Amiata e l’intera provincia di Siena da parte del sindaco di Abbadia Salvatore, Niccolò Volpini, sul grave stato di abbandono del presidio ospedaliero di Abbadia e la situazione dei servizi socio sanitari Amiatini. "La gravità della situazione della sanità nel versante Amiatino - ha detto Franco Capocchi - denunciata dal sindaco di Abbadia San Salvatore assieme alla carenza di personale medico e infermieristico particolarmente evidente nell’ ospedale di Abbadia San Salvatore rischia di compromettere l’ efficienza dei servizi... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Ospedale di Abbadia, servizi a rischio"

