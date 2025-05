osimo il ribaltone è servito glorio vince al primo turno col centrosinistra compatto pirani e staffolani vanno ko

Osimo celebra un cambio di rotta: Michela Glorio conquista la carica di sindaca al primo turno, facendo la storia come prima donna a ricoprire questo ruolo. Con il 57% dei voti, ha surclassato l'ex sindaco Francesco Pirani e Michela Staffolani, portando il centrosinistra a un'inattesa vittoria e evitando così il ballottaggio. Un ribaltone politico che segna un’importante svolta per la città.

Nessun ballottaggio, Michela Glorio vince al primo turno ed è la prima sindaca donna. E’ la diciottesima dall’immediato Dopoguerra. Glorio ha raggiunto il 57 per cento, l’ex primo cittadino Francesco Pirani (le cui dimissioni hanno portato al commissariamento) si è fermato a 30, terza Michela Staffolani con 12,5. Il primo seggio scrutinato è arrivato solo alle 17.20, quello di Borgo San Giacomo, il 7, in centro. Già Glorio svettava al 64,76 per cento. Pirani la seguiva al 22,22. Staffolani 13,02. Un trend poi confermato con il passare delle ore. Emozionata, è arrivata in centro, nella sede elettorale davanti al teatro, e poi ha raggiunto il municipio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it