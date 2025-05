Osimhen svolta sulla cessione? Contratto super e pressing insistente | cosa filtra sulla destinazione

Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli, potrebbe essere vicino a una cessione, con un contratto molto vantaggioso pronto per lui. Le prossime settimane si preannunciano cruciali per il suo futuro, mentre il club spera di definire la situazione. Ecco le ultime novità riguardo le possibili destinazioni e le trattative in corso per il bomber partenopeo.

L’attaccante nigeriano sarebbe più vicino alla cessione? Pronto un contratto ricco per convincerlo a firmare: cosa filtra sull’addio Le prossime settimane potrebbero diventare decisive per la cessione di Victor Osimhen. Almeno, questo, è quello che si augura il Napoli. L’attaccante nigeriano è sotto contratto con gli azzurri fino al 2027, ma ormai il rapporto con il club partenopeo è ai minimi termini. Dopo lo scudetto e l’anno del decimo posto, il nigeriano ha cercato una destinazione che lo motivasse, come la Premier League, ma le squadre inglesi non hanno presentato un’offerta congrua per il presidente De Laurentiis... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Osimhen, svolta sulla cessione? Contratto super e pressing insistente: cosa filtra sulla destinazione

Approfondimenti da altre fonti

Napoli, cessione Osimhen: il sostituto arriva dalla Serie B; Conte alla Juve, c’è la svolta: maxi offerta al Napoli per liberarlo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Osimhen-Juventus, trattativa da 100 milioni in arrivo? - Victor Osimhen vestirà la maglia della Juventus? Il Napoli è pronto a cederlo? E cosa succede se non arrivano offerte dall'estero? 🔗Riporta calcioin.it

Svolta Osimhen, accordo e clausola pagata - Il futuro di Victor Osimhen è destinato a infiammare il prossimo mercato estivo e la cosa certa è che sarà lontano da Napoli. Sono tante infatti le pretendenti per il nigeriano, artefice di un’ottima ... 🔗Scrive sportface.it

Bomba su Osimhen, svolta clamorosa: Juve beffata due volte - Per quanto riguarda Milik, c’è stato il rinnovo di contratto, ma soltanto per cercare di favorire la sua cessione. Giuntoli andrà così alla ricerca di un nuovo bomber e in cima alla sua personale ... 🔗calcionow.it scrive