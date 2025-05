Osimhen Juve i bianconeri sono costretti ad alzare bandiera bianca! Il nigeriano cede alla corte di quel club | manca solo l’accordo tra le società Ultimissime

Victor Osimhen sembra sempre più vicino a lasciare la Juventus, con i bianconeri costretti ad alzare bandiera bianca. Il centravanti nigeriano ha ceduto alle avances di un altro club, con il trasferimento ora nelle fasi finali di negoziazione. Secondo quanto riferito da The Sportzine, l'accordo tra le società è l'unico ostacolo rimasto. Scopriamo i dettagli di questa operazione che potrebbe segnare un cambiamento per la Juve.

Osimhen Juve, tira aria di resa per i bianconeri! Il nigeriano ha ceduto alla corte di quel club: manca solo l’accordo tra le società. L’edizione odierna di The Sportzine rischia di mettere la parola fine dell’accostamento reiterato della Juve a Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, infatti, pare essere sempre più orientato verso la Saudi Pro League, più precisamente verso l’ Al Hilal. Questo club, interessato anche a Theo Hernandez, avrebbe assecondato le richieste da 10 milioni di euro netti all’anno del nigeriano. Adesso andrà trovato quello con il Napoli di Aurelio De Laurentiis per mettersi definitivamente alle spalle anche il ritorno del Chelsea, altro sodalizio interessato all’attaccante quest’anno in prestito al Galatasaray... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, i bianconeri sono costretti ad alzare bandiera bianca! Il nigeriano cede alla corte di quel club: manca solo l’accordo tra le società. Ultimissime

