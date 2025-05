Osimhen è il miglior attaccante sul mercato quest’estate Telegraph

L'estate calcistica è ufficialmente aperta e con essa tornano le voci di mercato. Secondo il Telegraph, Victor Osimhen si è affermato come il miglior attaccante disponibile, attirando l'attenzione di numerosi club. In questo articolo, esploreremo le ragioni che lo rendono ambito e le possibili destinazioni per il talento nigeriano, mentre il calciomercato entra nel vivo.

Osimhen è il miglior attaccante sul mercato quest’estate (Telegraph) Eccolo il calciomercato. Finisce il campionato, qui e in Inghilterra, e scatta in automatico. I nomi, l’ansia, chi viene? Chi va? Si fanno le liste. Piacciono a tutti, le liste. Il Telegraph ha fatto quella dei migliori attaccanti sul mercato quest’estate. Anche perché a doverne comprare uno ci saranno sicuramente anche Arsenal, Chelsea, Liverpool e Manchester United. E ha sentenziato: Osimhen è il migliore che si può prendere. “In termini di puro atletismo e capacità di finalizzazione – scrive il giornale inglese – Osimhen potrebbe essere il miglior attaccante sul mercato quest’estate... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen è il miglior attaccante sul mercato quest’estate (Telegraph)

