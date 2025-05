Osimhen conteso tra l’Al-Hilal la Juve e il Galatasaray

Victor Osimhen, protagonista di una straordinaria stagione al Galatasaray dopo la sua partenza dal Napoli, si trova ora al centro di un acceso mercato calcistico. Con l'Ahlialal e la Juventus pronte a contenderselo, la sua futura destinazione resta incerta. Riuscirà il talentuoso attaccante nigeriano a svincolarsi definitivamente dal club partenopeo al termine della stagione? Scopriamo i possibili scenari.

Grande stagione di Victor Osimhen al Galatasaray: l’attaccante nigeriano ha preteso di lasciare il Napoli la scorsa estate ed è approdato al campionato turco dove sta veramente lasciando il senso. Al termine della stagione però farà ritorno al Napoli, o meglio bisognerà capire quale sarà la sua destinazione definitiva. Il Napoli ha clausola da 75 milioni valida solo per l’estero. Juve, Arabia e perfino Manchester United, i nomi dei club di cui si parla per Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli rientrerà a breve dal prestito in Turchia e bisognerà capire il suo futuro. Fino a qualche giorno fa le cifre che arrivavano dall’Arabia erano di 135 milioni... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

